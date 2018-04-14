Один человек пострадал при пожаре в квартире на Северном бульваре в Москве

Пожар произошел в квартире жилого дома на Северном бульваре в Москве , пострадал один человек, десять жильцов были эвакуированы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ЦУКС ГУ МЧС РФ по столице.

«В жилом доме на Северном бульваре произошел пожар. Десять человек эвакуировали, четверо были спасены с помощью спецтехники, в том числе двое детей. Один человек пострадал, госпитализирован», — сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что возгорание произошло в жилой квартире на десятом этаже. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь ликвидирован.