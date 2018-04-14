Близ Орска между поселками подтопило низководный мост

Сегодня днем из-за повышения уровня воды в реке Орь подтопило низководный мост, связывающий поселки Урпия и Крыловка.

На данный момент уровень перелива над мостом достигает 50 см. Сотрудники дорожного управления уже установили запрещающие знаки, ограждение, а также проинструктировали местное население.

Населенные пункты от «большой земли» не отрезаны, есть объездной путь 49 км через близлежащий поселок Красный Чабан. Из-за него путь до Орска увеличивается на 14 км.

Жизнедеятельность обоих населенных пунктов не нарушена. Население обеспечено водой, необходимыми продуктами питания и медикаментами. Под контролем находится и противопожарная обстановка. Стоит отметить, что объект входит в перечень мостов, ежегодно попадающих в зону возможного подтопления. Поэтому к такому повороту население и администрация поселка были готовы.