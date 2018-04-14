Число подтопленных районов в Волгоградской области сократилось вдвое

Об этом сообщили в региональном МЧС.

По состоянию на 8 утра 14 апреля, сказали в пресс-службе ведомства, в зоне подтопления находятся Иловлинский, Алексеевский, Руднянский районы. В частности, частично подтопленными остаются девять населенных пунктов, 257 придворовых территорий, 16 домовладений, в которых проживают 40 человек, в том числе 10 детей.

При этом еще накануне, 13 апреля, в зоне подтопления находились 18 населенных пунктов в шести районах — Иловлинском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Алексеевском и Руднянском.

В связи с половодьем в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.