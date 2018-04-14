Ещё
Несколько человек пострадали при пожаре в доме в Наро‑Фоминске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько человек пострадали при пожаре в доме в Наро‑Фоминске 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Пожар произошел в частном доме в деревне Порядино в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В субботу в 00:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминск, деревня Порядино, участок 201.
«Есть пострадавшие. В 00:42 — локализация пожара. В 00:51 — ликвидация открытого горения. В 02:07 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
К тушению пожара в доме привлекли шесть единиц техники, 18 человек, в том числе от МЧС: три единицы техники, 11 человек.
РИАМО: последние новости
Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки В Госдуму внесли законопроект об ответе на антироссийскую политику США Студентка выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии589
Сирия отбивалась от атаки «Буками»848
В РФ ответили на удары США по Сирии2095
Названо число жертв атаки в Сирии204
Познер: «Это катастрофа для США»236
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение