Несколько человек пострадали при пожаре в доме в Наро‑Фоминске

Пожар произошел в частном доме в деревне Порядино в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья , пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области. В субботу в 00:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминск , деревня Порядино, участок 201. «Есть пострадавшие. В 00:42 — локализация пожара. В 00:51 — ликвидация открытого горения. В 02:07 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении. К тушению пожара в доме привлекли шесть единиц техники, 18 человек, в том числе от МЧС : три единицы техники, 11 человек.