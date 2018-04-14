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За сутки число подтопленных под Волгоградом поселков уменьшилось вдвое
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

За сутки число подтопленных под Волгоградом поселков уменьшилось вдвое 

ТАСС 28 минут назад
ВОЛГОГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Число частично подтопленных в Волгоградской области поселков за прошедшие сутки сократилось вдвое, сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.
"На утро субботы частично остаются подтопленными девять населенных пунктов в трех районах, на утро пятницы их было 18 в шести районах. Всего с 1 апреля, когда в области начался сильный паводок, в зонах подтопления был 81 населенный пункт, вода вошла в 1,1 тыс. домов, в которых проживает около 5 тыс. человек", — сказал Уланов.
Он уточнил, что «еще вчера в двух пунктах временного размещения (ПВР) находились 27 человек, из них семь детей, на утро пятницы никого в ПВР не осталось».
По словам представителя МЧС, паводковая ситуация в регионе нормализуется с каждым днем. Тем не менее в районах, которые сейчас находятся в зоне подтопления, и в тех, которые пострадали от паводка ранее, последствия сильного половодья продолжает устранять группировка численностью почти 1 тыс. человек. В их распоряжении находятся 270 единиц техники, в том числе 49 плавсредств. С 4 апреля в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный по решению губернатора в связи с тяжелой паводковой обстановкой.
В субботу утром, как и в течение всей недели, погода на территории Волгоградской области была ясной, без осадков, воздух прогревался до 13 — 15 градусов тепла. Такая сухая солнечная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе минимум в ближайшие два дня.
Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что последствия паводка в регионе удалось минимизировать. Губернатор заверил главу государства, что поставленная президентом задача скорейшего восстановления инфраструктуры и оказания адресной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате наводнения, будет выполнена.
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