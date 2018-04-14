За сутки число подтопленных под Волгоградом поселков уменьшилось вдвое

"На утро субботы частично остаются подтопленными девять населенных пунктов в трех районах, на утро пятницы их было 18 в шести районах. Всего с 1 апреля, когда в области начался сильный паводок, в зонах подтопления был 81 населенный пункт, вода вошла в 1,1 тыс. домов, в которых проживает около 5 тыс. человек", — сказал Уланов.

Он уточнил, что «еще вчера в двух пунктах временного размещения (ПВР) находились 27 человек, из них семь детей, на утро пятницы никого в ПВР не осталось».

По словам представителя МЧС, паводковая ситуация в регионе нормализуется с каждым днем. Тем не менее в районах, которые сейчас находятся в зоне подтопления, и в тех, которые пострадали от паводка ранее, последствия сильного половодья продолжает устранять группировка численностью почти 1 тыс. человек. В их распоряжении находятся 270 единиц техники, в том числе 49 плавсредств. С 4 апреля в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный по решению губернатора в связи с тяжелой паводковой обстановкой.

В субботу утром, как и в течение всей недели, погода на территории Волгоградской области была ясной, без осадков, воздух прогревался до 13 — 15 градусов тепла. Такая сухая солнечная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе минимум в ближайшие два дня.