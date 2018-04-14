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Накрывшее Волгоградскую область наводнение освободило еще три района
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Накрывшее Волгоградскую область наводнение освободило еще три района 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Потоки воды, затопившие сразу девять районов Волгоградской области, повернули вспять. Справиться с наводнением пока не могут лишь в Иловлинском, Алексеевском и Руднянском районах.
— За сутки вода ушла еще из девяти населенных пунктов в Еланском, Ольховском и Новоаннинском районах, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Спасатели продолжают откачивать воду и спасать дома, попавшие в зону подтопления.
Накануне V1.ru писал о том, что большая вода отступила от Фроловского района Волгоградской области.
Губернатор Андрей Бочаров, вызванный в подмосковную резиденцию президента, доложил, что такого паводка в регионе не помнят с 1964 года. Хронику наводнения, прокатившегося почти по всей Волгоградской области, смотрите в нашем сюжете.
На смену большой воде в регион пришли пожары. Вчера черные клубы дыма поднялись над ериком Кашурин и территорией рядом с поселком Госпитомник. На этой неделе в огненном кольце оказался и сам Волгоград — пожары разгорелись в Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.
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