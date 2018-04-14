Глава Тувы: аэропорт Кызыла может стать грузовым хабом для полетов в страны Азии

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Аэропорт Кызыла может стать хабом для грузоперевозок в страны Азии. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Есть возможность в Кызыле создать грузовой терминал, пусть это будет не очень большой хаб. Факт тот, что аэропорт [в Кызыле] — это крайняя точка [ России ] — через который можно долететь до другой стороны азиатского материка", — сказал Кара-оол.

В феврале начались посадки на обновленную после реконструкции взлетно-посадочною полосу аэропорта. До июня планируется завершить подключение светооборудования. Дальше необходимо выполнить ряд «бюрократических процедур» для обретения воздушной гавани Тувы международного статуса, подчеркнул глава региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Тувы, в 2018 году планируется открытие рейса Кызыл — Улан-Батор Монголия ), также ведется работа по привлечению авиакомпании по организации авиамаршрутов Кызыл — Пекин и Кызыл — Урумчи.

Реконструкция аэропорта началась в прошлом году. Объем инвестиций в ВПП аэропорта в 2016-2017 годы составляет 1,05 млрд рублей. Инвестиционный проект «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».