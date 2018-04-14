В Перми полностью сгорел дом

Вечером 13 апреля в Перми загорелся частный дом по улице Колхозной.

Почти час на полную ликвидацию горения деревянной постройки. По данным МЧС, дом сгорел. Причины происшествия и его ущерб в настоящее время устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал «ФедералПресс», вчера же, 13 апреля, произошел пожар в многоэтажном доме Владивостока . Там спасатели вывели из дыма и огня двоих местных жителей. Тогда тоже обошлось без жертв.

Фото с сайта Управления МЧС России по Пермскому краю.