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В Перми полностью сгорел дом
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Перми полностью сгорел дом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вечером 13 апреля в Перми загорелся частный дом по улице Колхозной.
«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — рассказали в управлении МЧС России по Пермскому краю.
Почти час на полную ликвидацию горения деревянной постройки. По данным МЧС, дом сгорел. Причины происшествия и его ущерб в настоящее время устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Как сообщал «ФедералПресс», вчера же, 13 апреля, произошел пожар в многоэтажном доме Владивостока. Там спасатели вывели из дыма и огня двоих местных жителей. Тогда тоже обошлось без жертв.
Фото с сайта Управления МЧС России по Пермскому краю.
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