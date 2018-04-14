В Перми полностью сгорел дом 

Вечером 13 апреля в Перми загорелся частный дом по улице Колхозной.
«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — рассказали в управлении МЧС России по Пермскому краю.
Почти час на полную ликвидацию горения деревянной постройки. По данным МЧС, дом сгорел. Причины происшествия и его ущерб в настоящее время устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Как сообщал «ФедералПресс», вчера же, 13 апреля, произошел пожар в многоэтажном доме Владивостока. Там спасатели вывели из дыма и огня двоих местных жителей. Тогда тоже обошлось без жертв.
Фото с сайта Управления МЧС России по Пермскому краю.