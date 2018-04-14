Глава Тувы заявил, что реконструкция моста в Кызыле завершится в 2019 году

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Реконструкция Коммунального моста в Кызыле , единственной переправы в столице Тувы , завершится в 2019 году. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Мы начали работу (реконструкцию — прим. ТАСС) и намерены в 2019 году завершить. Это называется реконструкцией, но фактически там идет строительство второго моста, в итоге мы получим четыре полосы для движения", — сказал Кара-оол.

Реконструкция началась в 2017 году, когда на работы из бюджетов разного уровня выделили 211 млн рублей. Объем вложений в 2018 составит 540 млн рублей, всего инвестиции в переправу оцениваются в 1,26 млрд рублей.

Сейчас в Кызыле существует один мост через Енисей — Коммунальный, который находится в аварийном состоянии после землетрясения 2013 года. Он рассчитан на максимальный поток до 1,5 тыс. машин в сутки, сегодня за то же время пропускает около 15 тыс. единиц транспорта. В результате реконструкции пропускная способность увеличится вдвое.