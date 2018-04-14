Холодный фронт принесет дожди на юг Китая

Пекин, 14 апреля / Синьхуа / — Ввиду надвигающегося холодного фронта на юге Китая в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха и дожди. Об этом в субботу сообщил Государственный метеорологический центр /ГМЦ/ Китая.

Под влиянием холодного воздуха в субботу и утром воскресенья температура воздуха в южных районах Китая, включая провинции Фуцзянь, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район, понизится от 6 до 10 градусов Цельсия.

В ближайшие три дня на юге Китая ожидаются дожди, а в некоторых районах провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района пройдут ливни, сообщил ГМЦ.

Кроме того, сообщается, что ГМЦ уделит повышенное внимание влиянию сильных осадков на юг страны. -0-