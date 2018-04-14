Ещё
Холодный фронт принесет дожди на юг Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Холодный фронт принесет дожди на юг Китая 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ — Ввиду надвигающегося холодного фронта на юге Китая в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха и дожди. Об этом в субботу сообщил Государственный метеорологический центр /ГМЦ/ Китая.
Под влиянием холодного воздуха в субботу и утром воскресенья температура воздуха в южных районах Китая, включая провинции Фуцзянь, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район, понизится от 6 до 10 градусов Цельсия.
В ближайшие три дня на юге Китая ожидаются дожди, а в некоторых районах провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района пройдут ливни, сообщил ГМЦ.
Кроме того, сообщается, что ГМЦ уделит повышенное внимание влиянию сильных осадков на юг страны. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Судно с мигратами затонуло в территориальных водах Марокко, шесть человек погибли В японской префектуре Симане произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате четыре человека пострадали Жертвами взрыва бомбы на кладбище в Ираке стали 10 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1611
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции169
Познер: «Это катастрофа для США»126
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии427
«Россию хотят поставить на колени»647
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение