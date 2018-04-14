В пятницу в Минусинске (Красноярский край) утонул 9-летний мальчик

Ребенок с двумя друзьями играл неподалёку от берега реки Минусинка. К этому моменту льда на ней уже не было. Ребята решили перейти на другой берег по перекинутому бревну (ширина русла там около двух метров). Двое мальчишек сумели это сделать, а третий поскользнулся и упал в реку. Сейчас вода в реке очень холодная и из-за паводка течение очень сильное. Ребята не смогли сразу помочь другу, а прибывшие спасатели, обследовав примерно 1 км акватории, тела ребенка не обнаружили. По их словам вода очень мутная и грязная, поскольку несет в себе много песка, а глубина в месте падения не меньше трех метров.