Жители затопленных сел потребовали отставки властей в Самарской области

Жители нескольких населенных пунктов Ставропольского района Самарской области потребовали отставки местных властей и компенсации ущерба, нанесенного паводком. О своей проблеме они сообщили в социальной сети «ВКонтакте», написав петицию.

По словам пострадавших, наводнение с 10 апреля спровоцировало незаконное строительство нескольких дамб. Пострадали более 200 домовладений в населенных пунктах Тимофеевка и Нижнее Санчлеево, затоплены огромные территории, сгорел один дом и погиб один человек. В результате наводнения многие жители до сих пор остаются без воды и электричества.

Авторы петиции утверждают, что главы сельских поселений бездействовали, зная о последствиях паводка. Местные жители обращались к ним в течение года, но внятного ответа и реакции не дождались. Администрация не предупредила людей при начале наводнения и попыталась скрыть масштабы чрезвычайной ситуации.

МЧС Самары позвонили сами жители. Лишь после этого спасатели прибыли на помощь. Координацию работ граждане вели самостоятельно при помощи социальных сетей. Местные власти отказываются выдавать документы о затоплении домов и хозяйственных построек, без которых люди не могут получить компенсации. Не осуществляется подвоз питьевой воды. Администрация отключила телефоны.

Авторы петиции подчеркивают, что за несколько дней до наводнения местные власти отчитались о готовности к паводку. Теперь жители требуют отправить в отставку главу района Ставропольский, ответственных заместителей и глав сельских поселений, в которых произошло подтопление, а также создать комиссию для оценки ущерба.

Необходимо также очистить русла рек для предотвращения наводнений в будущем и расследовать обстоятельства строительства незаконных дамб.