Жители затопленных сел потребовали отставки властей в Самарской области 

Жители нескольких населенных пунктов Ставропольского района Самарской области потребовали отставки местных властей и компенсации ущерба, нанесенного паводком. О своей проблеме они сообщили в социальной сети «ВКонтакте», написав петицию.
По словам пострадавших, наводнение с 10 апреля спровоцировало незаконное строительство нескольких дамб. Пострадали более 200 домовладений в населенных пунктах Тимофеевка и Нижнее Санчлеево, затоплены огромные территории, сгорел один дом и погиб один человек. В результате наводнения многие жители до сих пор остаются без воды и электричества.
Авторы петиции утверждают, что главы сельских поселений бездействовали, зная о последствиях паводка. Местные жители обращались к ним в течение года, но внятного ответа и реакции не дождались. Администрация не предупредила людей при начале наводнения и попыталась скрыть масштабы чрезвычайной ситуации.
В МЧС Самары позвонили сами жители. Лишь после этого спасатели прибыли на помощь. Координацию работ граждане вели самостоятельно при помощи социальных сетей. Местные власти отказываются выдавать документы о затоплении домов и хозяйственных построек, без которых люди не могут получить компенсации. Не осуществляется подвоз питьевой воды. Администрация отключила телефоны.
Авторы петиции подчеркивают, что за несколько дней до наводнения местные власти отчитались о готовности к паводку. Теперь жители требуют отправить в отставку главу района Ставропольский, ответственных заместителей и глав сельских поселений, в которых произошло подтопление, а также создать комиссию для оценки ущерба.
Необходимо также очистить русла рек для предотвращения наводнений в будущем и расследовать обстоятельства строительства незаконных дамб.
Ситуация с паводками в Московской области находится под контролем, полностью подтопленных деревень и сел нет. Большую воду контролируют с вертолетов, облеты начались 12 апреля.