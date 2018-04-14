Ещё
Жители затопленных сел потребовали отставки властей в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители затопленных сел потребовали отставки властей в Самарской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители нескольких населенных пунктов Ставропольского района Самарской области потребовали отставки местных властей и компенсации ущерба, нанесенного паводком. О своей проблеме они сообщили в социальной сети «ВКонтакте», написав петицию.
По словам пострадавших, наводнение с 10 апреля спровоцировало незаконное строительство нескольких дамб. Пострадали более 200 домовладений в населенных пунктах Тимофеевка и Нижнее Санчлеево, затоплены огромные территории, сгорел один дом и погиб один человек. В результате наводнения многие жители до сих пор остаются без воды и электричества.
Авторы петиции утверждают, что главы сельских поселений бездействовали, зная о последствиях паводка. Местные жители обращались к ним в течение года, но внятного ответа и реакции не дождались. Администрация не предупредила людей при начале наводнения и попыталась скрыть масштабы чрезвычайной ситуации.
В МЧС Самары позвонили сами жители. Лишь после этого спасатели прибыли на помощь. Координацию работ граждане вели самостоятельно при помощи социальных сетей. Местные власти отказываются выдавать документы о затоплении домов и хозяйственных построек, без которых люди не могут получить компенсации. Не осуществляется подвоз питьевой воды. Администрация отключила телефоны.
Авторы петиции подчеркивают, что за несколько дней до наводнения местные власти отчитались о готовности к паводку. Теперь жители требуют отправить в отставку главу района Ставропольский, ответственных заместителей и глав сельских поселений, в которых произошло подтопление, а также создать комиссию для оценки ущерба.
Необходимо также очистить русла рек для предотвращения наводнений в будущем и расследовать обстоятельства строительства незаконных дамб.
Ситуация с паводками в Московской области находится под контролем, полностью подтопленных деревень и сел нет. Большую воду контролируют с вертолетов, облеты начались 12 апреля.
360tv.ru: последние новости
Военный вертолет задел диспетчерскую вышку в Германии и убил работника аэропорта Жилой дом вспыхнул на северо‐востоке столицы Паводки пришли в Воронежскую и Рязанскую области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1252
РФ готовит «ответный удар» США86
Россия отказывается от SWIFT608
РФ принудят «заплатить» при ударе по Сирии181
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ495
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение