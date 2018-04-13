В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 14 по 16 апреля из-за заморозков

Как отмечается, в указанный период ночью и утром местами прогнозируется понижение температуры до -1…-3 °С.

Спасатели предупредили, что заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур.

10 апреля в Москве было объявлено штормовое предупреждение.