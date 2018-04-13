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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 14 по 16 апреля из-за заморозков
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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 14 по 16 апреля из-за заморозков 

RT на русском 1 час назад
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение с 14 по 16 апреля из-за заморозков, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Как отмечается, в указанный период ночью и утром местами прогнозируется понижение температуры до -1…-3 °С.
Спасатели предупредили, что заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур.
10 апреля в Москве было объявлено штормовое предупреждение.
Также 7 марта URA.RU сообщало, что в Тюмени отменили некоторые междугородние автобусные рейсы из-за снежного шторма.
RT на русском: последние новости
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