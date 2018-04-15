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В Приморье пожарные спасли двух человек
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В Приморье пожарные спасли двух человек 

Primpress 37 минут назад
Фото: Primpress
В Партизанске на улице Свердлова произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В течение часа огонь был локализован и ликвидирован.
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