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В Приморье пожарные спасли двух человек
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В Приморье пожарные спасли двух человек
Primpress
37 минут назад
Комментарии
Фото:
Primpress
В
Партизанске
на улице Свердлова произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на
ГУ МЧС России
по
Приморскому краю
.
В течение часа огонь был локализован и ликвидирован.
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