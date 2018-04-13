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В Зеленодольском районе подтопило деревню Татарское Танаево
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В Зеленодольском районе подтопило деревню Татарское Танаево 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Вышедшая из берега реки Кубня вода затопила три жилых дома 15 приусадебных участков. Из населенного пункта эвакуировались 30 человек, в том числе 5 детей. Все люди на время паводка разместились у родственников.
По прогнозам Гидрометцентра РТ, в дальнейшем ожидается подъем уровня воды на реках. При этом на реке Кубня критический уровень превышен на 20 см, на р. Була (Апастовский район) уровень воды равен критическому.
Напомним, ранее сообщали, что в Апастовском районе подтопило грунтовую автодорогу, из-за чего подъездные пути к деревне Чиреево оказались отрезаны.
В Буинском районе подтопило два низководных моста у н.п. Кият и Черки-Кильдуразы. В поселке Слобода Архангельская Новошешминского района подтопило один мост — введено ограничение для транспорта.
Также подтопило мост в поселке Тумутук Азнакаевского района.
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