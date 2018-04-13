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Ростуризм сообщил о закрытом филиппинском острове
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Ростуризм сообщил о закрытом филиппинском острове 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Остров Боракай (Филиппины) временно закрыли для туристов в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает Ростуризм.
Ограничение вступит в силу с 26 апреля. Все рейсы авиакомпаний на остров будут отменены, а гостиницы закрыты, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ростуризм «настоятельно рекомендует российским туроператорам приостановить формирование и реализацию туров на о. Боракай, а российским туристам воздержаться от посещения туристического направления до прояснения ситуации».
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