Ростуризм сообщил о закрытом филиппинском острове

Остров Боракай ( Филиппины ) временно закрыли для туристов в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает Ростуризм

Ограничение вступит в силу с 26 апреля. Все рейсы авиакомпаний на остров будут отменены, а гостиницы закрыты, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ростуризм «настоятельно рекомендует российским туроператорам приостановить формирование и реализацию туров на о. Боракай, а российским туристам воздержаться от посещения туристического направления до прояснения ситуации».