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Сирийские «Редуты» и «Бастионы» могут причинить ощутимый ущерб ВМС США
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Сирийские «Редуты» и «Бастионы» могут причинить ощутимый ущерб ВМС США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Например, комплекс «Редут», хоть и не является техникой последнего поколения, до сих пор считается весьма опасным оружием. Ракета весом около 4500 кг способна поражать цели на дистанции в 270 км. При этом скорость полета достигает почти 1600 км/ч. Боевая часть весом почти в тонну может причинить значительные повреждения.
"Редуты" устанавливают на вездеходах БАЗ-135МБ. Вес установки достигает 21 т. Максимальная скорость — более 40 км/ч. Запас хода — 500 км. Экипаж — 5 человек.
Сирийцам было поставлено 18 пусковых установок.
Гораздо более современным является ракетный комплекс типа «Бастион П», считающийся в настоящее время одним из лучших в мире. У сирийцев имеется 8 пусковых установок на шасси МЗКТ-7930 «Астролог».
Каждая из них весит 41 т. Благодаря двигателю мощностью более 500 л.с. развивает по шоссе 70 км/ч. При этом запас хода достигает 1000 км. Экипаж составляет 3 человека.
Ракеты идут к целям с огромной скоростью (до 3,5 маха) на высоте всего 10 метров. Поэтому их очень трудно чем-то поразить. По определению военных специалистов, это оружие является одним из самых опасных в сирийской армии.
Также, по некоторым данным, на вооружении сирийских вооруженных сил имеются иранские клоны китайских противокорабельных ракет С-802. Их дальность полета достигает 120 км. Вес — более 700 кг, в том числе 155 кг приходятся на боевую часть полуброневого типа. Скорость полета достигает 0,9 М. Высота полета — 20 м и около 5 м — при подходе к цели.
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