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В Уфе отменили вылеты и прилеты четырех самолетов
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В Уфе отменили вылеты и прилеты четырех самолетов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Из республиканской столицы сегодня, 13 апреля, не могут прилететь два самолета, вылеты еще двух самолетов также отменили.
В Уфу в 20:25 должен был прилететь самолет компании «РусЛайн» из Екатеринбурга и позже вылететь обратно в столицу Свердловской области. Но самолет отменили.
— Из Когалыма также должен был в 21:00 прибыть рейс из Краснодара авиакомпании «Алроса», а затем улететь в Нерюнгри в 22:40, — сообщается на информационном онлайн-табло аэропорта.
Ufa1 выясняет причины отмены самолетов. Остальные рейсы выполняются по расписанию и без задержек.
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