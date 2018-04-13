В Уфе отменили вылеты и прилеты четырех самолетов

Из республиканской столицы сегодня, 13 апреля, не могут прилететь два самолета, вылеты еще двух самолетов также отменили.

Уфу в 20:25 должен был прилететь самолет компании «РусЛайн» из Екатеринбурга и позже вылететь обратно в столицу Свердловской области . Но самолет отменили.

— Из Когалыма также должен был в 21:00 прибыть рейс из Краснодара авиакомпании «Алроса» , а затем улететь в Нерюнгри в 22:40, — сообщается на информационном онлайн-табло аэропорта.

Ufa1 выясняет причины отмены самолетов. Остальные рейсы выполняются по расписанию и без задержек.