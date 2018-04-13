Аварии и катастрофы военных вертолетов в России в 2007-2018 годах

12 апреля 2018 года в акватории Балтийского моря при проведении ночных испытательных полетов потерпел крушение вертолет Ка-29. Два летчика-испытателя погибли.

2 сентября 2016 года после жесткой посадки на аэродроме «Сокол» в Долинском районе Сахалина полностью сгорел военный вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

16 сентября 2015 года в Смоленской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-24, пострадавших не было. ЧП произошло после того, как вертолет совершил плановый учебно-тренировочный полет на аэродроме «Двоевка».

2 августа 2015 года в Рязанской области при исполнении фигуры высшего пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы «Беркуты». Один из двух летчиков погиб, второй был госпитализирован.

17 декабря 2013 года вертолет Ка-226 Минобороны совершил аварийную посадку в Шарлыкском районе Оренбургской области . Вертолет совершал перелет после ремонта на заводе. Во время перелета в кабине возникло задымление, и командир экипажа принял решение произвести вынужденную посадку. Вертолет получил незначительные повреждения.

17 сентября 2012 года два учебных вертолета Ми-8 Омского летно-технического колледжа гражданской авиации столкнулись на аэродроме под Омском на высоте 3-5 метров. В момент инцидента один из вертолетов находился вверху и совершал посадку, другой Ми-8 ‑ внизу, под ним, выполнял упражнение «висение в воздухе». Верхний вертолет задел стойкой шасси несущий винт нижней машины, в результате у верхнего вертолета оторвало основную правую стойку шасси. Несмотря на повреждение, он отошел в сторону и приземлился. Нижний же вертолет упал и завалился набок, у него оторвалась хвостовая балка, разрушены рулевой и несущий винты. Пострадали три человека.

8 сентября 2012 года боевой вертолет Ми-35 потерпел крушение в Дагестане в районе села Анди (Ботлихский район). Авария произошла при столкновении с горой, когда вертолет перелетал через перевал. Три члена экипажа и приданный им штурман войсковой части 12628 погибли.

24 апреля 2012 года военный вертолет Ми-8МТ совершил жесткую посадку в двух километрах севернее поселка Дружба под Хабаровском . В результате ЧП три члена экипажа получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Вертолет получил сильные повреждения, восстановлению не подлежал.

12 марта 2012 года в Тверской области была потеряна связь с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Утром 13 марта группа поиска обнаружила разбившийся вертолет в 10 километрах западнее аэродрома Торжок (Тверская область). Оба пилота погибли.

26 августа 2011 года в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Черниговка ( Приморский край ) при выполнении планового учебного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. При столкновении с землей вертолет загорелся, в результате чего один член экипажа погиб, два других летчика спаслись. Вертолет принадлежал 575 авиабазе Минобороны РФ.

13 июля 2010 года в горах Дагестана в горах Ботлихского района республики недалеко от села Анди совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-24. Жертв и пострадавших не было, вертолет полностью сгорел.

3 февраля 2009 года в ходе выполнения плановых полетов в Саратовской области в 18 километрах от аэродрома «Пугачев» потерпел катастрофу вертолет Ми-24 Сызранского высшего военного авиационного училища. Погибли три члена экипажа. Причиной катастрофы Ми-24 стало внезапное разрушение основного редуктора. Во время выполнения обычного планового полета винт вертолета заклинило, что привело к отрыву лопастей.

24 августа 2007 года во время планового учебного полета вертолет Ми-24 потерпел аварию при посадке на аэродроме у села Поздеевка Амурской области . Сильный порыв ветра накренил машину, лопасти коснулись земли. Вертолет с оторванной винтовой частью упал на бок. Пилоты не пострадали.