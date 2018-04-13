В Уфе подтопило школу

Жители Калининского района республики ощутили на себе последствия весеннего паводка. В поселке Максимовка подтопило местную школу. В подвал здания попали талые воды. Горожане вызвали на место спасателей.

— Сотрудники МЧС откачали воду с помощью специальной мотопомпы. Для проведения работ здание обесточили. После их завершения электроэнергию снова подключили, — рассказали в МЧС республики.

Из-за происшествия все уроки в школе были отменены.

Сейчас в республике 18 рек вышли из берегов. В зоне подтопления с каждым днем оказываются всё новые районы.