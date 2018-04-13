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В Уфе подтопило школу
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В Уфе подтопило школу 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
Жители Калининского района республики ощутили на себе последствия весеннего паводка. В поселке Максимовка подтопило местную школу. В подвал здания попали талые воды. Горожане вызвали на место спасателей.
— Сотрудники МЧС откачали воду с помощью специальной мотопомпы. Для проведения работ здание обесточили. После их завершения электроэнергию снова подключили, — рассказали в МЧС республики.
Из-за происшествия все уроки в школе были отменены.
Сейчас в республике 18 рек вышли из берегов. В зоне подтопления с каждым днем оказываются всё новые районы.
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