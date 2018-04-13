Жители Канады увидели редкое небесное цунами. Видео

У жителей Канады была возможность наблюдать красивое природное явление ‐ небесное цунами. Над городом Ливитт появилась большая туча, похожая на океанскую волну. Об этом сообщила газета Daily Mail.

За несколько минут на улице стемнело, а потом пошел дождь со снегом. Это аномальное явление получило название «грозовой воротник». Оно совершенно не опасно.

Очевидцы рассказали, что случившееся напоминало апокалипсис.

Это было похоже на день, который наступит после завтра. Облака как будто обрушились на землю, потом они быстро исчезли, и пошел снег

— студентка колледжа.