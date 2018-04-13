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Жители Канады увидели редкое небесное цунами. Видео
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Жители Канады увидели редкое небесное цунами. Видео 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
У жителей Канады была возможность наблюдать красивое природное явление ‐ небесное цунами. Над городом Ливитт появилась большая туча, похожая на океанскую волну. Об этом сообщила газета Daily Mail.
За несколько минут на улице стемнело, а потом пошел дождь со снегом. Это аномальное явление получило название «грозовой воротник». Оно совершенно не опасно.
Очевидцы рассказали, что случившееся напоминало апокалипсис.
Это было похоже на день, который наступит после завтра. Облака как будто обрушились на землю, потом они быстро исчезли, и пошел снег
— студентка колледжа.
В Японии вновь активизировался вулкан Симмоэ на юго‐западе страны. Вулкан выбросил столб пепла высотой пять тысяч метров, а радиус запретной зоны вокруг кратера составил три километра. Очевидцам удалось снять на камеру опасное природное явление. Известно, что извержение стало самым мощным за последнее время.
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