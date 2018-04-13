В Саратовской и Волгоградской областях поселки продолжают уходить под воду 

Десятки населенных пунктов в России продолжают уходить под воду. Из-за сложной паводковой ситуации в Волгоградской области и двух районах Саратовской введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе работает оперативный штаб. В каждом подтопленном селе дежурят группы спасателей. Для мониторинга уровня воды задействованы беспилотники. В региональном МЧС сообщают, что жителям пострадавших районов оказывается адресная помощь. Тем, кто отказался от эвакуации, регулярно доставляют продукты, питьевую воду, средства первой необходимости и лекарства, рассказал НТВ начальник МЧС Саратовской области Игорь Качев: «В зону затопления попало 1050 жителей из них 240 детей. Сейчас группировку будем увеличивать». На самом пике половодье в Башкирии. Подтоплены дома, придомовые территории и участки дорог в более чем 40 населенных пунктах республики. На реке Белая военные подорвали ледяные заторы на протяжении полутора тысяч километров. От воды удалось защитить более 11 тысяч человек. Подрывные работы также проводятся в Челябинской и Иркутской областях.