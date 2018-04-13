Более 4 тыс. человек привлекут для тушения лесных пожаров в Якутии

Власти Якутии планируют привлечь к тушению лесных пожаров более 4 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«По сводному плану тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 4 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники, 14,2 тыс. единиц средств и инвентаря пожаротушения», — говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон в Якутии начинается в конце апреля — начале мая. По данным метеорологов, сухая погода в мае и высокие температуры в летние месяцы приведут к возникновению лесных пожаров. По данным департамента по лесным отношениям региона, на территории Якутии в 2017 году было зарегистрировано 634 природных пожара на общей площади свыше 1,6 млн га.