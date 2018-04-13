Ещё
Более 4 тыс. человек привлекут для тушения лесных пожаров в Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 4 тыс. человек привлекут для тушения лесных пожаров в Якутии 

Дальний Восток 33 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Власти Якутии планируют привлечь к тушению лесных пожаров более 4 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
«По сводному плану тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 4 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники, 14,2 тыс. единиц средств и инвентаря пожаротушения», — говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон в Якутии начинается в конце апреля — начале мая. По данным метеорологов, сухая погода в мае и высокие температуры в летние месяцы приведут к возникновению лесных пожаров. По данным департамента по лесным отношениям региона, на территории Якутии в 2017 году было зарегистрировано 634 природных пожара на общей площади свыше 1,6 млн га.
Дальний Восток: последние новости
Власти Сахалина организуют безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининграда Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 9 тыс. гектаров Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал Великий пост
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»151
Москва решила ответить на санкции США180
Рыбке настал конец27
Путин знает тайну главного оружия Трампа260
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:08
Решена судьба Telegram в России
Наука и техника Общество
01:09
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
Общество
03:07
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»
В мире Статьи
03:50
Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Шоу-бизнес
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение