В Новороссийске произошел пожар на АЗС

"Новороссийск, поселок Владимировка. 12:50 — поступила заявка о возгорании на заправочной станции. В 12:51 выезд подразделений. Предварительно 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, при пожаре предположительно, пострадал один человек.

"Трасса перекрыта. Пока информация, что горит машина, вроде пострадал водитель. Горит и сама заправка", — сказал собеседник.

По данным регионального ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 31 человек, 11 единиц техники.