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В Новороссийске произошел пожар на АЗС
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В Новороссийске произошел пожар на АЗС 

ТАСС 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарные тушат огонь на площади 200 кв. м на автозаправке в Новороссийске, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Новороссийск, поселок Владимировка. 12:50 — поступила заявка о возгорании на заправочной станции. В 12:51 выезд подразделений. Предварительно 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, при пожаре предположительно, пострадал один человек.
"Трасса перекрыта. Пока информация, что горит машина, вроде пострадал водитель. Горит и сама заправка", — сказал собеседник.
По данным регионального ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 31 человек, 11 единиц техники.
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МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 Источник: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая В Новороссийске произошел пожар на АЗС
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