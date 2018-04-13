В Новороссийске произошел пожар на АЗС 

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарные тушат огонь на площади 200 кв. м на автозаправке в Новороссийске, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Новороссийск, поселок Владимировка. 12:50 — поступила заявка о возгорании на заправочной станции. В 12:51 выезд подразделений. Предварительно 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, при пожаре предположительно, пострадал один человек.
"Трасса перекрыта. Пока информация, что горит машина, вроде пострадал водитель. Горит и сама заправка", — сказал собеседник.
По данным регионального ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 31 человек, 11 единиц техники.