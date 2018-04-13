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Пострадавшим от наводнения в Пензенской области выплатят компенсацию
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Пострадавшим от наводнения в Пензенской области выплатят компенсацию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В настоящее время в зоне подтопления на указанной территории находится 46 улиц, 131 дом и 1010 приусадебных участков. Максимальный уровень воды на реке Сердобе составил 6,82 м. Критической считается отметка в 4,28 м. К концу дня 12 апреля текущего года зафиксирован спад воды на несколько сантиметров, передает пресс-служба областного правительства.
«Эвакуированы 372 человека, в том числе, 92 ребёнка. По желанию людей перевозят либо к родственникам, либо в пункты временного размещения, где пострадавших обеспечивают горячим питанием и всем необходимым. К изолированным половодьем жилым объектам, в которых остались люди, не пожелавшие покинуть свои дома, организована доставка на лодках продуктов, медикаментов и питьевой воды», — говорится в сообщении.
В настоящий момент в Сердобском районе введен режим ЧС. В городе действует несколько пунктов временного размещения — на 40 человек в гостинице «Сердобск», на 100 человек в местном физкультурно-оздоровительном комплексе, на 15 человек в Доме ветеранов труда.
Глава региона сообщил, что размер компенсации будет определен в зависимости от степени материального ущерба.
«Есть чёткие критерии, определённые законом. В соответствии с постановлением правительства Пензенской области в обязательном порядке будем определять размер помощи пострадавшим от стихийного бедствия», — сообщил Иван Белозерцев.
Фото: пресс-служба областного правительства.
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