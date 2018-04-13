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Людей с острова в Тихом океане эвакуируют из-за вулкана
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Людей с острова в Тихом океане эвакуируют из-за вулкана 

Мир24 2 часа назад
В южной части Тихого океана проснулся один из самых опасных вулканов в мире — Манаро, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Правительство Вануату объявило режим чрезвычайного положения на острове Амбаэ из-за повышенной активности вулкана. В национальном природоохранном ведомстве заявили, что в ближайшее время планируется провести эвакуацию жителей Амбаэ на соседние острова.
Режим чрезвычайного положения вводится не из-за угрозы извержения вулкана, а в связи с выбросами вулканического пепла, который отравляет посевы и воду, что делает остров непригодным для жизни, поясняют власти.
В сентябре прошлого года власти Вануату также ввели режим ЧП на Амбаэ в связи с угрозой извержения вулкана и провели эвакуацию свыше 11 тысяч человек. В конце октября режим ЧП был отменен, и жителям разрешили вернуться.
Вануату — небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды.
Ранее на Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа, который считается самым активным на Земле — он извергается практически непрерывно уже на протяжении 35 лет.
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