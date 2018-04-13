Людей с острова в Тихом океане эвакуируют из-за вулкана

В южной части Тихого океана проснулся один из самых опасных вулканов в мире — Манаро, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

Правительство Вануату объявило режим чрезвычайного положения на острове Амбаэ из-за повышенной активности вулкана. В национальном природоохранном ведомстве заявили, что в ближайшее время планируется провести эвакуацию жителей Амбаэ на соседние острова.

Режим чрезвычайного положения вводится не из-за угрозы извержения вулкана, а в связи с выбросами вулканического пепла, который отравляет посевы и воду, что делает остров непригодным для жизни, поясняют власти.

В сентябре прошлого года власти Вануату также ввели режим ЧП на Амбаэ в связи с угрозой извержения вулкана и провели эвакуацию свыше 11 тысяч человек. В конце октября режим ЧП был отменен, и жителям разрешили вернуться.

Вануату — небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды.

Ранее на Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа, который считается самым активным на Земле — он извергается практически непрерывно уже на протяжении 35 лет.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ