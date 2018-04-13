Подготовка к паводкам: на реках Татарстана взрывают лед 

Татарстан готовится к паводкам. В республике уже подтоплены несколько домов. Чтобы остановить стихию, МЧС начало подрыв льда на реках, сообщает телеканал «МИР 24».
Специалисты из Казани заложили в ледяные торосы 40 килограммов взрывчатки. После нескольких взрывов лед тронулся, и водяной поток пошел по руслу реки.
Такие мероприятия обеспечивают безопасное прохождение воды во время половодья. Благодаря взрывным работам уровень воды опустился примерно на 80-85 см.
Всего сотрудники МЧС Татарстана произвели 25 подрывов льда.
Паводковая ситуация сохраняется в 25 регионах России, подтоплены десятки населенных пунктов. В Пензенской области накануне ввели режим ЧС.
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