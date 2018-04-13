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Землетрясение магнитудой 4,1 в Дагестане обошлось без жертв
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Землетрясение магнитудой 4,1 в Дагестане обошлось без жертв 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В ночь на пятницу в Буйнакском районе Дагестана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Жертв и разрушений нет.
По данным дагестанского филиала Геофизической службы РАН, в 03:27 примерно в 2−3 километрах от населенного пункта Чиркей было зафиксировано сейсмособытие. «На поверхности толчки не ощущались. Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало. Силы и средства от МЧС России не привлекались», — уточняется на сайте регионального управления МЧС.
На портале Единой геофизической службы РАН, уточняется, что магнитуда составила 4,1, а эпицентр находился на глубине около 5 км в предгорьях Кавказа.
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