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Стена обрушилась в жилом здании 19-го века в Подмосковье, пострадавших нет — МЧС
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Стена обрушилась в жилом здании 19-го века в Подмосковье, пострадавших нет — МЧС 

Авторадио 44 минуты назад
Часть стены жилого здания обрушилась на площади 12 квадратных метров между вторым и третьим этажами в поселке Обухово в Ногинском муниципальном районе Подмосковья, эвакуировано 32 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. По его словам, пострадавших нет, для эвакуированных уже подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло в общежитии, размещенном в здании бывшей казармы. Это дом 19-го века.
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