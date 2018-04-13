Часть стены жилого здания обрушилась на площади 12 квадратных метров между вторым и третьим этажами в поселке Обухово в Ногинском муниципальном районе Подмосковья, эвакуировано 32 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. По его словам, пострадавших нет, для эвакуированных уже подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло в общежитии, размещенном в здании бывшей казармы. Это дом 19-го века.