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Под Саратовом спасли двух юных «робинзонов»
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Под Саратовом спасли двух юных «робинзонов» 

Новости Саратова 1 час назад
Двое молодых людей оказались отрезанными от большой земли на острове реки Маянга Саратовской области.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» спасатели, рядом с селом Маянга подростки 17 и 19 лет плыли на реке 12 апреля на резиновой лодке. Вдруг судно перевернулось и рыбаки оказались в ледяной воде.
Парни не растерялись и подплыли к одному из островов на разлившейся от половодья реке. Здесь их заметили односельчане, которые и вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники облспаса эвакуировали «робинзонов» с острова. К счастью, никто из них не пострадал.
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