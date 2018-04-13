Под Саратовом спасли двух юных «робинзонов»

Двое молодых людей оказались отрезанными от большой земли на острове реки Маянга Саратовской области

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» спасатели, рядом с селом Маянга подростки 17 и 19 лет плыли на реке 12 апреля на резиновой лодке. Вдруг судно перевернулось и рыбаки оказались в ледяной воде.

Парни не растерялись и подплыли к одному из островов на разлившейся от половодья реке. Здесь их заметили односельчане, которые и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники облспаса эвакуировали «робинзонов» с острова. К счастью, никто из них не пострадал.