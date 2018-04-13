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В Волгоградской области в 2018 году построят около 44 километров дорог
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В Волгоградской области в 2018 году построят около 44 километров дорог 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
10 новых дорог общей протяженностью 70 километров построят в Волгоградской области. Из них 44 километра будут готовы к эксплуатации уже в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, контракты с подрядчиками на строительство дорог уже заключены. Специалисты уже приступают к работам.
Добавим, что кроме возведения новых дорог в 2018 году также запланирован ремонт старых регионального и местного значения. Специалисты обновят 62 участка магистралей и улиц общей протяженностью 102,8 километра.
Кроме того, за счет средств Федерального дорожного агентства в Волгоградской области отремонтируют 79 километров покрытия и установят 52,6 километра освещения на федеральных трассах.
Отметим, что обильные осадки, выпавшие зимой и в марте, а также резкие перепады температур негативно сказываются на состоянии трасс и приводят к их интенсивному износу. В связи с этим Андрей Бочаров поставил задачу проверить состояние дорог. До конца апреля подрядчики в рамках гарантийных обязательств устранят все выявленные дефекты.
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