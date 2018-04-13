В Волгоградской области в 2018 году построят около 44 километров дорог

10 новых дорог общей протяженностью 70 километров построят в Волгоградской области . Из них 44 километра будут готовы к эксплуатации уже в 2018 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, контракты с подрядчиками на строительство дорог уже заключены. Специалисты уже приступают к работам.

Добавим, что кроме возведения новых дорог в 2018 году также запланирован ремонт старых регионального и местного значения. Специалисты обновят 62 участка магистралей и улиц общей протяженностью 102,8 километра.

Кроме того, за счет средств Федерального дорожного агентства в Волгоградской области отремонтируют 79 километров покрытия и установят 52,6 километра освещения на федеральных трассах.