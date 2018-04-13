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В Подмосковье обрушилась стена в здании 19-го века
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В Подмосковье обрушилась стена в здании 19-го века 

Газета.Ru 1 час назад
В Подмосковье часть стены жилого здания обрушилась между вторым и третьим этажами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
Инцидент произошел в поселке Обухово в Ногинском муниципальном районе.
"Произошло обрушение части стены на площади 12 кв м в трехэтажном жилом здании по адресу ул. Комбинат, дом 1. Эвакуировано 32 человека, в том числе двое детей", — сказали в МЧС.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, для эвакуированных уже подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры.
По словам источника в экстренных службах региона, обрушение произошло в общежитии, размещенном в здании бывшей казармы. Дом двухподъездный, размером 10 на 15 метров, 1896 года постройки. В нем размещается 48 квартир, в которых проживает 46 человек, в том числе пять детей.
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