В Подмосковье обрушилась стена в здании 19-го века

Инцидент произошел в поселке Обухово в Ногинском муниципальном районе.

"Произошло обрушение части стены на площади 12 кв м в трехэтажном жилом здании по адресу ул. Комбинат, дом 1. Эвакуировано 32 человека, в том числе двое детей", — сказали в МЧС.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, для эвакуированных уже подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры.

По словам источника в экстренных службах региона, обрушение произошло в общежитии, размещенном в здании бывшей казармы. Дом двухподъездный, размером 10 на 15 метров, 1896 года постройки. В нем размещается 48 квартир, в которых проживает 46 человек, в том числе пять детей.