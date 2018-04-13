Спасателей и добровольцев наградят за ликвидацию половодья под Волгоградом

Волгоградских спасателей и добровольцев, участвовавших в борьбе с паводком, наградят.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», по словам губернатора Андрея Бочарова , паводковая ситуация в регионе стабилизировалась. Пострадавшим от разгула стихии продолжают оказывать помощь. Отметим, что в зонах подтопления находится 21 населенный пункт в Иловлинском, Фроловском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Алексеевском и Руднянском районах.

Добавим, с начала паводка в регионе было эвакуировано 868 человек. Сейчас их количество сократилось до 168. Продолжается работа по обследованию домов, устанавливается нанесенный ущерб. По данным на 12 апреля, выплаты получили уже 346 семей.