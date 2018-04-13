В здании общежития в Ногинске обрушилась стена 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Обрушение стены общежития произошло в подмосковном Ногинске на двух этажах, людей эвакуировали из здания, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В общежитии на ул. Комбинат, д. 1 в поселке Обухово в Ногинске обрушилась часть стены на двух этажах. Ведется эвакуация людей", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.
"Для временного размещения жителей выделен автобус", — сказал представитель подмосковного главка МЧС.