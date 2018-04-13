В здании общежития в Ногинске обрушилась стена

"В общежитии на ул. Комбинат, д. 1 в поселке Обухово в Ногинске обрушилась часть стены на двух этажах. Ведется эвакуация людей", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

"Для временного размещения жителей выделен автобус", — сказал представитель подмосковного главка МЧС.