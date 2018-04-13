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«Коралловый лес» в районе подводных гор Магеллана
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«Коралловый лес» в районе подводных гор Магеллана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)
ИА Синьхуа: последние новости
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