«Коралловый лес» в районе подводных гор Магеллана

Судно «Кэсюэ», 12 апреля / Синьхуа / — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)

Судно «Кэсюэ», 12 апреля /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Кэсюэ» на днях в районе подводных гор Магеллана на глубине порядка 1400 м обнаружили «коралловый лес». Высота самого крупного коралла превышает 2 м, что встречается крайне редко в тропических водах западной части Тихого океана. (Синьхуа/Чжан Цзяньсун)