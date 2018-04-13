В Пензенской области ввели режим ЧС в двух районах из-за паводка

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального правительства.

«В Сердобском районе и городе Сердобск введён режим чрезвычайной ситуации… Эвакуированы 372 человека, в том числе 92 ребёнка», — заявили в правительстве.

К домам, из которых люди отказались эвакуироваться, организовали доставку на лодках продуктов, медикаментов и питьевой воды.

По данным местных властей, в зоне подтопления оказались 46 улиц, 131 дом и 1010 приусадебных участков.

Отмечается, что 9 апреля был введён режим ЧС в Нижнеломовском районе, где в результате паводка были затоплены 130 домов.