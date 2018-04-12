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Почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света
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Почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В Пуэрто-Рико около 870 тысяч жителей остались без света после падения дерева на линии электропередач. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, управление электроэнергетики Пуэрто-Рико заявило, что дерево упало на крупную линию электропередач, оставив без электричества примерно 870 тысяч человек.
При этом 711 тысяч человек остались без света в столице страны Сан-Хосе.
Как отмечается, восстановление подачи электричества займет около 16 часов.
Ранее сообщалось, что более 25 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения воздушной линии электропередачи.
Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов.
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