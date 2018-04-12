Источник: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая

ТАСС , 12 апреля. Опасная зона для полетов над Средиземным морем на высоте до 8 тыс. м введена к югу от Кипра из-за активной деятельности британских военных. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Активная военная деятельность британских военных к югу от Кипра стала причиной введения опасной зоны над морем в воздушном пространстве к югу от острова Кипр на высотах от 0 до 8 тыс. м. Опасная зона будет действовать с 12 апреля по 12 мая", — сказал он.

По его словам, Евроконтроль — европейская организация по безопасности воздушной навигации — уже опубликовал соответствующую информацию.