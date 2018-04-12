Ещё
Источник: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 12 апреля. Опасная зона для полетов над Средиземным морем на высоте до 8 тыс. м введена к югу от Кипра из-за активной деятельности британских военных. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Активная военная деятельность британских военных к югу от Кипра стала причиной введения опасной зоны над морем в воздушном пространстве к югу от острова Кипр на высотах от 0 до 8 тыс. м. Опасная зона будет действовать с 12 апреля по 12 мая", — сказал он.
По его словам, Евроконтроль — европейская организация по безопасности воздушной навигации — уже опубликовал соответствующую информацию.
ТАСС: последние новости
В Воронежской области начались поиски упавшего в воду самолета Як-130 МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 В регионах ЦФО осложняется паводковая обстановка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники232
Суд изменил приговор Улюкаеву186
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии176
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии50
Зюганов попал в реанимацию101
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение