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Паводковая ситуация в регионах Центральной России стабилизировалась
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Паводковая ситуация в регионах Центральной России стабилизировалась 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Уровень воды в реках регионов Центрального федерального округа стал снижаться, паводковая ситуация стабилизировалась. В связи с похолоданием подтоплений стало меньше. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональных управлениях МЧС.
Падение уровня воды началось в реках Курской, Белгородской, Смоленской областей.
Как сообщили в смоленском главке МЧС, за минувшие сутки спады уровня воды в некоторых реках области составили до 44 см, наибольший спад отмечается на реке Днепр Новодугинском районе. В некоторых реках области вода еще прибывает, но уровень поднятия уже не существенный.
В Брянской области уровень большинства рек региона еще растет, но уже не такими быстрыми темпами. По данным МЧС, если в начале недели прирост уровня воды составлял до нескольких десятков сантиметров, то за последние сутки вода поднималась на уровни от 2 до 12 см.
Снижение уровня воды в реках наблюдается и в Тульской области, но на территории региона пока остаются подтопленными 14 низководных мостов.
В Орловской области половодье началось с 3 апреля, в последующие дни подтопило 15 мостов, сейчас закрытыми для проезда остаются только 10 из них.
Подтопления остаются
Уровень воды в Оке к четвергу повысился в Рязанской области, произошло подтопление 200 метров участка автодороги Рязань-Заокское-Коростово, но имеется объездной путь. По информации МЧС, 12 низководных мостов в шести районах пока остаются затопленными.
Во Владимирской области из берегов вышла река Судогда, в одноименном городе подтопило пять приусадебных участков
В Ивановской области пик паводка ожидается во второй декаде апреля. На данный момент подтоплено два низководных моста в деревне Новая и поселке Холуй, но жизнеобеспечение не нарушено.
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