Паводковая ситуация в регионах Центральной России стабилизировалась

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Уровень воды в реках регионов Центрального федерального округа стал снижаться, паводковая ситуация стабилизировалась. В связи с похолоданием подтоплений стало меньше. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональных управлениях МЧС.

Падение уровня воды началось в реках Курской, Белгородской, Смоленской областей.

Как сообщили в смоленском главке МЧС, за минувшие сутки спады уровня воды в некоторых реках области составили до 44 см, наибольший спад отмечается на реке Днепр Новодугинском районе. В некоторых реках области вода еще прибывает, но уровень поднятия уже не существенный.

Брянской области уровень большинства рек региона еще растет, но уже не такими быстрыми темпами. По данным МЧС, если в начале недели прирост уровня воды составлял до нескольких десятков сантиметров, то за последние сутки вода поднималась на уровни от 2 до 12 см.

Снижение уровня воды в реках наблюдается и в Тульской области , но на территории региона пока остаются подтопленными 14 низководных мостов.

Орловской области половодье началось с 3 апреля, в последующие дни подтопило 15 мостов, сейчас закрытыми для проезда остаются только 10 из них.

Подтопления остаются

Уровень воды в Оке к четвергу повысился в Рязанской области , произошло подтопление 200 метров участка автодороги Рязань-Заокское-Коростово, но имеется объездной путь. По информации МЧС, 12 низководных мостов в шести районах пока остаются затопленными.

Во Владимирской области из берегов вышла река Судогда, в одноименном городе подтопило пять приусадебных участков