Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка

Жилье в барнаульском поселке Борзовая Заимка находится под угрозой подтопления, населению рекомендовано подготовиться к эвакуации.

ГУ МЧС по Алтайскому краю проводит массовую телефонную рассылку с просьбой к жителям поселка собрать личные вещи. Как сообщают очевидцы, к вечеру 12 апреля в поселке подтопило новые дома, которые расположены недалеко от реки.

Много воды также в пос. Ползуново. Разлившаяся Барнаулка разрушила эко-парк, расположенный на ее берегу, и подобралась к домам, расположенным в низине.