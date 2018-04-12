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Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка
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Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жилье в барнаульском поселке Борзовая Заимка находится под угрозой подтопления, населению рекомендовано подготовиться к эвакуации.
ГУ МЧС по Алтайскому краю проводит массовую телефонную рассылку с просьбой к жителям поселка собрать личные вещи. Как сообщают очевидцы, к вечеру 12 апреля в поселке подтопило новые дома, которые расположены недалеко от реки.
Много воды также в пос. Ползуново. Разлившаяся Барнаулка разрушила эко-парк, расположенный на ее берегу, и подобралась к домам, расположенным в низине.
АиФ — Алтай: последние новости
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