Жители станицы Алексеевской Волгоградской области и спасатели смогли укрепить дамбу на реке Бузулук, благодаря чему предотвратили подтопление домов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, дополнительно было уложено 8 000 мешков с песком. Если бы этого не было сделано, то, по предварительным данным, могли бы быть подтоплены еще 200 домов. Выдержал натиск стихии и новый мост через Бузулук, через который ходил транспорт. Старожилы станицы говорят, что последний раз такое наводнение было здесь полвека назад и тогда в воде оказалось около 80% домов. Отметим, на сегодняшний день полностью от воды освобождены Кумылженский, Новониколаевский, Урюпинский, Киквидзенский районы и город Михайловка. Улучшается ситуация во Фроловском, Ольховском, Иловлинском и Новоаннинском районах. В зоне подтопления сейчас находится 21 поселение, тогда как ранее их было 81. Добавим, с начала паводка в регионе было эвакуировано 868 человек. Сейчас их количество сократилось до 168. Продолжается работа по обследованию домов, устанавливается нанесенный ущерб. По данным на полдень 12 апреля, выплаты получили уже 346 семей.