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Станицу Алексеевскую под Волгоградом защитили от мощного паводка — обладмин
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Станицу Алексеевскую под Волгоградом защитили от мощного паводка — обладмин 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жители станицы Алексеевской Волгоградской области и спасатели смогли укрепить дамбу на реке Бузулук, благодаря чему предотвратили подтопление домов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, дополнительно было уложено 8 000 мешков с песком. Если бы этого не было сделано, то, по предварительным данным, могли бы быть подтоплены еще 200 домов. Выдержал натиск стихии и новый мост через Бузулук, через который ходил транспорт. Старожилы станицы говорят, что последний раз такое наводнение было здесь полвека назад и тогда в воде оказалось около 80% домов. Отметим, на сегодняшний день полностью от воды освобождены Кумылженский, Новониколаевский, Урюпинский, Киквидзенский районы и город Михайловка. Улучшается ситуация во Фроловском, Ольховском, Иловлинском и Новоаннинском районах. В зоне подтопления сейчас находится 21 поселение, тогда как ранее их было 81. Добавим, с начала паводка в регионе было эвакуировано 868 человек. Сейчас их количество сократилось до 168. Продолжается работа по обследованию домов, устанавливается нанесенный ущерб. По данным на полдень 12 апреля, выплаты получили уже 346 семей.
АиФ Волгоград: последние новости
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