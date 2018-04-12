На всей территории Амурской области объявили особый противопожарный режим

"В Амурской области установлен особый противопожарный режим", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что режим, ограничивающий пребывание людей и запрещающий въезд транспорта в леса, действовал в 18 районах области.

В ведомстве отмечают, что наиболее сложная обстановка сохраняется в Зейском районе. Пожарные Приамурья оперативно тушат очаги возгорания при их обнаружении. В борьбе с пожарами задействован вертолет Ми-8 для доставки специалистов к очагам возгорания и беспилотники, помогающие пожарным оперативно находить очаги.