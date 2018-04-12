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На всей территории Амурской области объявили особый противопожарный режим
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На всей территории Амурской области объявили особый противопожарный режим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Амурской области в связи с действующими там лесными пожарами, сообщает в четверг МЧС РФ.
"В Амурской области установлен особый противопожарный режим", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что режим, ограничивающий пребывание людей и запрещающий въезд транспорта в леса, действовал в 18 районах области.
В ведомстве отмечают, что наиболее сложная обстановка сохраняется в Зейском районе. Пожарные Приамурья оперативно тушат очаги возгорания при их обнаружении. В борьбе с пожарами задействован вертолет Ми-8 для доставки специалистов к очагам возгорания и беспилотники, помогающие пожарным оперативно находить очаги.
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