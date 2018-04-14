За сутки паводковая ситуация улучшилась в пяти населенных пунктах Башкирии

"За сутки подтопленных придомовых территорий и жилых домов нет. Также за сутки от воды освобождены 46 придомовых территорий в пяти населенных пунктах. Подтопленными остаются 71 придомовая территория и 17 жилых домов в шести населенных пунктах, а также один участок автомобильной дороги", — сообщили в ведомстве.

Больше всего придомовых территорий, освобожденных от воды, отмечено в поселке Зубово, где накануне сложилась наиболее серьезная паводковая ситуация из-за резкого поднятия уровня воды в реке Берсувань. Сейчас в населенном пункте вода ушла с 21 придомовой территория и из пяти домов, еще 38 придворовых территорий и 17 домов остаются подтопленными. На 35 см понизился уровень воды в Берсувани.

Ранее местные жители рассказали ТАСС, что на их памяти «большая вода» впервые причинила столь серьезный ущерб селу Зубово, где проживают около 2 тыс. человек.

Кроме того, по данным МЧС, на автодороге местного значения в селе Иглино уровень воды выше дорожного полотна на 5 см, при этом вода за сутки ушла на 15 см. Движение автотранспорта осуществляется по объездной дороге через Иглино. На дороге установили круглосуточный пост организации дорожного движения.

Повышенная готовность

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в связи с прохождением весеннего половодья. Случаи подтопления зарегистрированы в более чем 40 городах и районах республики. По данным Башгидрометцентра, в ближайшую неделю ожидается дальнейшее вскрытие рек и прохождение максимальных уровней воды на степных реках.

По прогнозу управления МЧС по Башкирии, свыше 20 тыс. жилых домов с населением 80 тыс. человек находятся в зоне возможного подтопления во время весеннего половодья. Вскрытие рек в республике идет с 8 по 18 апреля, что позже многолетних значений.

Самый крупный паводок в республике за последние пять лет произошел в 2016 году, когда в зоне подтопления находилось пять муниципальных районов, два городских округа с населением 1,3 тыс. человек.