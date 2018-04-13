Ещё
Под Уфой ушли под воду пять жилых домов и 90 дворов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Уфой ушли под воду пять жилых домов и 90 дворов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Количество придомовых территорий, попавших в зону подтопления в селе Зубово под Уфой, в пятницу, 13 апреля, выросло до 90, вода проникла в пять жилых домов.
— Останавливать наводнение и его последствия отправили 22 машины спецтехники и 56 человек спасателей, в том числе 30 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.
Как сообщили в ведомстве, зону бедствия с воздуха контролируют четыре беспилотника.
Пострадавшие от половодья местные жители могут временно разместиться в средней школе и детском саду «Одуванчик», всего здесь приготовили 331 место. Двое жильцов из подтопленных домов перебрались к родственникам, остальные от эвакуации отказались под свою ответственность.
Подтапливать дворы в селе Зубово стало еще накануне в четверг, 12 апреля — под утро разлилась местная речка Берсувань, вода залила улицы Сельскую, Центральную и Полевую, в зону подтопления попали 83 двора и один дом. В село немедленно прибыли спасатели, место поступления воды из реки обсыпали песчано-гравийной смесью. К 20:00 часам 12 апреля подъем воды удалось остановить, а на следующие сутки спасатели планировали приступить к откачке наводнения.
ufa1.ru: последние новости
Аэропорт Уфа получил престижную авиапремию «Крылья России — 2018» В затопленном башкирском поселке снизился уровень воды В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин знает тайну главного оружия Трампа151
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить13
Москва решила ответить на санкции США54
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии198
В Балтийском море рухнул Ка-2964
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:37
В Балтийском море рухнул Ка-29
Происшествия
00:58
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Наука Общество
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение