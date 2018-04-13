Под Уфой ушли под воду пять жилых домов и 90 дворов

Количество придомовых территорий, попавших в зону подтопления в селе Зубово под Уфой , в пятницу, 13 апреля, выросло до 90, вода проникла в пять жилых домов.

— Останавливать наводнение и его последствия отправили 22 машины спецтехники и 56 человек спасателей, в том числе 30 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС

Как сообщили в ведомстве, зону бедствия с воздуха контролируют четыре беспилотника.

Пострадавшие от половодья местные жители могут временно разместиться в средней школе и детском саду «Одуванчик», всего здесь приготовили 331 место. Двое жильцов из подтопленных домов перебрались к родственникам, остальные от эвакуации отказались под свою ответственность.

Подтапливать дворы в селе Зубово стало еще накануне в четверг, 12 апреля — под утро разлилась местная речка Берсувань, вода залила улицы Сельскую, Центральную и Полевую, в зону подтопления попали 83 двора и один дом. В село немедленно прибыли спасатели, место поступления воды из реки обсыпали песчано-гравийной смесью. К 20:00 часам 12 апреля подъем воды удалось остановить, а на следующие сутки спасатели планировали приступить к откачке наводнения.