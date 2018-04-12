Сегодня, 12 апреля, в поселке Шаблыкино Орловской области произошло возгорание жилого дома. Сообщение о ЧП пожарные получили в 9:29.
Отбить дом у разбушевавшегося огня не получилось. Здание выгорело полностью, обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. В доме обнаружены тела двух человек. По предварительным данным, женщина — хозяйка дома, личность погибшего мужчины устанавливается.
Причину возникновения возгорания в ГУ МЧС России пока не называют.
Сообщение В Шаблыкино в пожаре погибли два человека появились сначала на РИА 57.