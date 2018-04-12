12 человек погибли из-за проливных дождей в Индии

Нью-Дели , 12 апреля / Синьхуа / — 12 человек погибли в штате Раджастхан на западе Индии , на который в среду обрушились проливные дожди и сильные ветра. Об этом в четверг сообщили местные официальные источники.

"Семь человек погибли в Дхолпуре, еще пятеро — в Бхаратпуре. Несколько человек получили травмы", — сказал представитель управления по борьбе со стихийными бедствиями.

"Отдельные районы Дхолпура были затоплены, что негативно повлияло на нормальную жизнь и утреннее движение в час пик. Гражданские власти пытаются очистить дороги от воды", — отметил другой чиновник.

Местные телеканалы сообщили, что от проливных дождей пострадало движение поездов, железнодорожные власти делают все возможное, чтобы восстановить сообщение по линии Агра-Дхолпур.

Высокопоставленный представитель метеослужбы заявил, что в ближайшие 24 часа также ожидаются дожди. Сильные осадки в период с апреля по июнь необычны для Раджастхана. —0—