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В Бугуруслане паводковые воды подошли к домам
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В Бугуруслане паводковые воды подошли к домам 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня в ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили о существенном увеличении уровне воды в реке Кондузла в городе Бугуруслане. В результате оказались подтоплены примерно 70 придомовых территорий по шести улицам.
Как отмечают спасатели, социально-значимые объекты в опасную зону пока не попадают.
На месте уже работают оперативные службы. В зоне возможного подтопления 225 частных домов, где проживают 730 человек. Здесь ситуация находится в прямой зависимости от рельефа местности.
Населению оказывают адресную помощь.
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