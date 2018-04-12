В Бугуруслане паводковые воды подошли к домам

Как отмечают спасатели, социально-значимые объекты в опасную зону пока не попадают.

На месте уже работают оперативные службы. В зоне возможного подтопления 225 частных домов, где проживают 730 человек. Здесь ситуация находится в прямой зависимости от рельефа местности.

Населению оказывают адресную помощь.