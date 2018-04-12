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В Бугуруслане паводковые воды дошли до домов
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В Бугуруслане паводковые воды дошли до домов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
68 придомовых территорий оказались подтполенными в Бугуруслане в результате подъема воды в реке Кондузла, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
68 придомовых территорий и 5 подтопленных домов находятся по улицам Кундузлинская, Орская, Некрасова, Матросова, Советская, Авиационная. Социальные объекты в зону подтопления не попадают.
В подтопленных 5 домах живут 15 человек, в том числе 3 ребенка, на других 63 придомовых территориях — 151 человек, из них 31 ребенок, пожилых и инвалидов нет. Жители отказались от эвакуации.
С 14.00 наблюдается уже спад воды в реке.
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 Ещё 1 источник 
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