В Бугуруслане паводковые воды дошли до домов

68 придомовых территорий и 5 подтопленных домов находятся по улицам Кундузлинская, Орская, Некрасова, Матросова, Советская, Авиационная. Социальные объекты в зону подтопления не попадают.

В подтопленных 5 домах живут 15 человек, в том числе 3 ребенка, на других 63 придомовых территориях — 151 человек, из них 31 ребенок, пожилых и инвалидов нет. Жители отказались от эвакуации.

С 14.00 наблюдается уже спад воды в реке.