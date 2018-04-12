Як-130 потерпел аварию во время учебного полета под Воронежем

Самолет Як-130 потерпел аварию под Воронежем в четверг, 12 апреля, во время учебно-тренировочного полета.

Как сообщили в Минобороны России, оба пилота — летчик-инструктор и курсант — успели катапультироваться. Они приземлились и самостоятельно вышли на связь, передает РИА Новости

Здоровью пилотов ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности. Специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ выяснит причины случившегося.

Инцидент произошел примерно в 9:40 на авиабазе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск . В военном ведомстве пояснили, что командир экипажа доложил о технических неполадках, после чего руководитель полетов скомандовал катапультироваться.

Осенью прошлого года неподалеку от Борисоглебска потерпел крушение еще один учебно-боевой самолет Як-130. Предполагалось, что авария могла произойти из-за отказа систем двигателя.