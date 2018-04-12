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Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Приморском крае
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Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Приморском крае 

360tv.ru 47 минут назад
Восемь сотрудников противопожарной службы и три единицы специализированной техники ликвидировали возгорание жилого дома в Приморском крае. Были эвакуированы 10 местных жителей, среди которых четверо — дети. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Сообщение о пожаре поступило утром 12 апреля в Дальнереченске. Причиной задымления в двухэтажном доме стало возгорание деревянных лестничных пролетов. Спасатели эвакуировали 10 человек. Двум женщинам 1986 и 1949 года рождения понадобилась медицинская помощь. Пострадавшие от госпитализации отказались.
Устанавливаются причины случившегося.
Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась на девять тысяч гектаров, за сутки там появились еще 24 природных возгорания.
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